Gilaburu Suyunun az bilinen yararları

GİLABURU SUYUNUN YARARLARI NELER

Doç. Dr. Nurten Budak, yapılan araştırmaların gilaburu suyunun diyüretik etkileri olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, bu kapsamda zayıflama diyetine de çok büyük destek olacağını söyledi.

Budak, yaptığı açıklamada, gilaburunun Kayseri’ye özgü, özellikle bağlık alanlarda yetişen, kırmızı küçük meyveleri olan bir bitki olduğunu kaydetti.

Sonbaharda olgunlaşan gilaburu meyvelerinin toplanarak bir süre su içerisinde bekletildikten sonra, ezilerek çıkarılan suyunun içecek olarak tüketildiğini ifade eden Budak, bu bitkinin başka bölgelerde de bilindiğini ancak, suyunun sadece Kayseri’de içecek olarak tüketildiğini söyledi. Budak, kendine özgü bir tadı ve kokusu olan gilaburu suyunun geleneksel olarak evlerde üretildiği gibi ticari olarak da satışa sunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Gilaburu suyu tüketiminin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, daha çok eski kuşak tarafından alışkanlık kapsamında tüketiliyor. Fakat, yapılan araştırmalar gilaburu suyunun diyüretik, yani vücuttaki şişkinliği, ödemi çözücü, böbrekleri çalıştırıcı, artık ürünlerin vücuttan atılmasına yardımcı etkileri olduğunu ortaya koydu. Bu kapsamda gilaburu suyu zayıflama diyetine de çok büyük destek olacaktır. Çünkü, bol sıvı tüketimi özellikle zayıflama diyetlerinde çok önemli bir unsurdur. Zayıflamak isteyenler, birincisi yeterli ve çok düzenli beslenecekler, ikincisi fiziksel aktivite yapacaklar, üçüncüsü de bol sıvı alacaklar."

Gilaburu suyunun ekşi tadı nedeniyle genellikle şeker eklenerek tüketildiğini dile getiren Budak, çok fazla şeker katılmamak şartıyla bunun sakıncası olmadığını anlattı.

TANSİYON HASTALARINA

Hipertansiyonun en önemli nedenlerinden birisinin de aşırı tuz tüketimi olduğunu vurgulayan Budak, vücuttan fazla tuzun atılması için bol su içilmesi gerektiğini anlattı.

Budak, gilaburu suyunun tuzun zararlı etkilerini de bir ölçüde engellediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Özellikle tansiyon hastalarının gilaburu suyunu tüketmelerini öneriyoruz. Çocuklara ve gençlere de mutlaka tüketim alışkanlığı kazandırılmalıdır. Diğer sağlıklı bireyler de günde mutlaka 1 su bardağı gilaburu suyu içmeliler. Gilaburu suyu özellikle yaz aylarında kola gibi gazlı içecekler için de çok iyi bir alternatif. Çünkü, bu içecekler şeker içerdiği için sıvı ihtiyacını daha çok artırıyor. Onun için sıvı ihtiyacını şeker içermeyen su, ayran, gilaburu suyu ya da sütten karşılayın ya da doğal olarak meyve tüketin diyoruz."