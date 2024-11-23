Gilroy ve Rajaram yeni şirket kuruyor

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Gilroy ve Rajaram yeni şirket kuruyor

Michael Gilroy ve Gokul Rajaram, ABD merkezli erken aşama fintech ve yazılım girişimlerini hedefleyen yeni bir girişim sermayesi şirketi kurmak için harekete geçti. İlk fonun 2024 başında 400-500 milyon dolar aralığında toplanması planlanıyor.

Michael Gilroy, Coatue'de fintech yatırımlarını yöneten eski bir lider, Gokul Rajaram ise teknoloji dünyasında deneyimli bir yönetici ve 285’ten fazla girişime yatırım yapmış bir melek yatırımcı olarak tanınıyor. İkilinin kuracağı girişim sermayesi şirketinin henüz bir adı bulunmamakla birlikte, odak noktasında ABD merkezli fintech ve yazılım girişimleri yer alacak.

Gilroy, Coatue’da Arta Finance, Melio Solution, Pinwheel ve Mercury gibi fintech şirketlerine yatırım yaparak dikkat çekmişti. Coatue’ya 2019 yılında katılmadan önce Canaan’da beş yılı aşkın süre ortak olarak çalışmıştı. Gokul Rajaram ise Coinbase, Pinterest ve Trade Desk gibi şirketlerin yönetim kurullarında yer alıyor ve girişimcilik ekosistemindeki geniş bağlantılarıyla biliniyor.

Diğer yandan, eski Coatue yatırımcılarından Kris Fredrickson da kendi girişim sermayesi şirketini kurmaya hazırlanıyor. Verified Capital adlı bu firma, ilk fonunda yaklaşık 150 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Fredrickson, Coatue’dan 2022 yılında ayrılmıştı ve burada Chainalysis, Instacart ve Root Insurance gibi projelerde lider yatırımcı olarak görev almıştı.

Coatue’dan ayrılan yatırımcıların kendi girişimlerini kurması, risk sermayesi dünyasında yeni bir trendin işareti olabilir. Bu hareketlilik, özellikle ABD girişimcilik ekosisteminde dikkatle izleniyor.

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