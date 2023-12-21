Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi

Kaynak: AA
Gine'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, 18 kişinin yaşamını yitirdiği yakıt deposundaki patlama nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Gine'nin başkenti Konakri'de yakıt deposunda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı. Konuyla ilgili, Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya'dan açıklama geldi.

Doumbouya, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Konakri'deki patlamada hayatını kaybeden 18 kişinin anısına perşembe gününden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

PATLAMA SONRASI ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Olaydan sonra başkentte eğitime birkaç gün ara verilmiş ve kamu ve özel sektör çalışanlarına evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Senegal ve Mali, yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere ülkeye ekip göndermişti.

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