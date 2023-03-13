﻿Unutkanlığı unutturan mucize bitki

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ginkgo biloba bitkisinin faydaları dikkat çekti.

UNUTKANLIĞI UNUTTURAN BİTKİ

Unutkanlığa karşı ginkgo biloba bitkisinin, antioksidan özelliğiyle beyin ve sinir hücrelerinin yapısını stabilize ederek serbest radikallere karşı vücudu savunduğu vurgulandı. Kan dolaşımını iyileştirir. Beyne giden kan akışını destekleyen bitkinin bu özelliğinden dolayı Alzheimer’a iyi geldiği bildirildi.

GİNKGO BİLOBA BİTKİSİ NEDİR?

Ginkgo biloba, günümüzde varlığını sürdüren hiçbir yakın türü veya benzeri bulunmayan, tamamıyla kendine özgü bir ağaçtır. Botanikçilerce, bitkiler alemi içindeki ayrı bir bölümde değerlendirilir.

GİNKO BİLOBA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Ginkgo Biloba çayı; bu özel bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Ginkgo Biloba çayının birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar arasında, kalbin korunması, cinsel isteğin arttırılması ve Alzheimer geciktirici yer almaktadır. Baş ağrısı ve migrene iyi gelen Ginkgo Biloba çayı, bunların yanı sıra kan dolaşımını arttırır, depresyona iyi gelir ve Parkinson hastalığına iyi gelmektedir.

GİNKGO BİLOBA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ginkgo Biloba çayının yapımı oldukça basittir. İsterseniz marketten alınan Ginkgo Biloba bitkisini poşet çay niyetine sıcak suda demlersiniz, isterseniz de Ginkgo Biloba bitkisini alıp evde sıcak suyun içerisinde doğal olarak yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise Ginkgo Biloba çayı hazırlanırken demleme süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.