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Ginseng: Yararları saymakla bitmiyor

Prof. Dr. Erkan Topuz Gingseng ile ilgili bilgiler verdi, şifalarından söz etti. İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:41
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Ginseng'in ararları saymakla bitmiyor

Ginseng: Yararları saymakla bitmiyor
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Prof. Dr. Erkan Topuz Gingseng ile ilgili bilgiler verdi, şunları söyledi:

“Ginseng bitkisi; yüzyıllardır diyabet, yaşlılığı durdurmak ve vücut direncini artırmak amacıyla kullanılıyor. Ginseng (ren shell) bitkisinin kökü, erkeğin vücuduna benzediği için ‘erkeğin kökü’ anlamına geliyor. Bu şifalı bitki her yıl sadece bir yumru verdiği için fiyatı da oldukça pahalıdır. Bu yüzden piyasada satılan ginseng ürünlerinin saflığı bozulmuş ve dozu seyreltilmiştir. Yapılan bir araştırma; 64 ürünün 38’inin (yüzde 60), değersiz ucuz otlarla harmanlanmış olduğunu gözler önüne seriyor. Standart ürünler ‘Yüzde 5 ila 7 oranında ginsenoid içeriyor’ diye etiketleniyor. Bu da beş-altı yaşındaki bitkide biriken ginseng miktarına eşittir.”

KONSANTRASYONU ARTIRIYOR

Prof. Topuz sözlerini şöyle dile getirdi:

“Ginseng; Çin tıbbında eski çağlardan bu yana kullanılıyor ve 40 yaş üstü erkeklere özellikle öneriliyor. Bu Asya ginsengi, Almanya’da; yorgunluk ve konsantrasyon bozukluğuna karşı, iş kapasitesini artırmak ve nekahat dönemlerinin yanı sıra canlandırma toniği olarak kullanılıyor. 1995 yılında bin 810 hasta üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada; ginsengin kanser riskini azalttığı saptandı. 1998’de 40 yaş ve üzeri 4 bin 600 kişiyi kapsayan çalışmada ise; ginseng tüketenlerin, tüketmeyenlere göre tüm kanser türlerine karşı taşıdıkları riskin azaldığı ortaya çıkmıştır."

KANI PIHTILAŞTIRIYOR

Kanserden korunma, diyabet, yaşlılığı geriletme, iktidarsızlık, enerji toplama ve enfeksiyonlara karşı etkilidir. Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçların etkisini aleyhe çevirebilir. Ginseng, prostat dışındaki hormona duyarlı kanserlerde kullanılmamalı. Panax ginseng ekstreleri; en az yüzde 2 ile 7 arası ginsenoid içerecek şekilde uygulanmalıdır.

SİBİRYA GİNSENGİ ÇARPINTI YAPAR

Sibirya ginsengi; geleneksel olarak yıllar boyunca kullanılmış. Bitkinin istenmeyen etkileri arasında uyuklama, taşikardi (kalp atım hızının artması), sinirlilik ve hipoglisemi yer alıyor. Teorik ilaç etkileşimleri; kafein, insülin ve hipoglisemikleri içermektedir. Sibirya ginsengi; teknik olarak bir ginseng türü değildir ama Asya ve Amerikan ginsengi ile karşılaştırılabilir etkilere sahip olduğu düşünülüyor

AMERİKAN GİNSENGİ GÜÇ VERİR

Amerikan ginsenginin büyük bölümü, ABD’nin kuzeybatı bölgesi ve Kanada’da yetiştirilir. Bitki; atletik performans, güç ve dayanıklılığı artırmada ve diyabet ile kanser tedavisinde kullanılıyor.

İNSÜLİNİ DÜŞÜRÜR

Amerikan ginsengi; insülin ve kan şekerini düşürür. Ancak damardaki kanın pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan ilaçların etkilerini tersine çevirir.”

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