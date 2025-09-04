Giorgio Armani kimdir?

Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934'te İtalya'nın Piacenza kentinde doğan, dünya modasının önde gelen isimlerinden biri.

Ugo Armani (ulaşım sektöründe muhasebeci) ve Maria Raimondi'nin çocuğu olarak dünyaya gelen Armani, bir ağabey (Sergio) ve bir kız kardeş (Rosanna) ile büyüdü.

Gençlik yıllarında tıp eğitimi almayı planlayarak Milano'daki Liceo Scientifico Leonardo da Vinci'den mezun oldu ve Milano Üniversitesi'nde tıp fakültesine kaydoldu. Ancak üç yıl sonra tıp eğitimini yarıda bırakarak askerliğe başladı.

Askerlik hizmetinin ardından, 1957'de Milano'nun ünlü La Rinascente mağazasında çalışmaya başlayarak moda dünyasına ilk adımını attı.

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti! Moda dünyasının efsanesiydi