Giorgio Armani kimdir?

İtalyan Moda Tasarımcısı'nın 91 yaşında hayatını kaybetmesi sonrasında herkes Giorgio Armani'yi merak ediyor. Peki Giorgio Armani kimdir? Tüm detaylar haberimizde...

Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934'te İtalya'nın Piacenza kentinde doğan, dünya modasının önde gelen isimlerinden biri.

Ugo Armani (ulaşım sektöründe muhasebeci) ve Maria Raimondi'nin çocuğu olarak dünyaya gelen Armani, bir ağabey (Sergio) ve bir kız kardeş (Rosanna) ile büyüdü.

Gençlik yıllarında tıp eğitimi almayı planlayarak Milano'daki Liceo Scientifico Leonardo da Vinci'den mezun oldu ve Milano Üniversitesi'nde tıp fakültesine kaydoldu. Ancak üç yıl sonra tıp eğitimini yarıda bırakarak askerliğe başladı.

Askerlik hizmetinin ardından, 1957'de Milano'nun ünlü La Rinascente mağazasında çalışmaya başlayarak moda dünyasına ilk adımını attı.

