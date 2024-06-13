Giovanni van Bronckhorst İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.

Teknik adam, 15.50 saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İMZA TÖRENİ YARIN

14 Haziran Cuma günü (yarın) van Bronckhorst için imza töreni düzenlenecek.

Beşiktaş başkanı Hasan Arat da Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak imza törenine katılacak.

KARTAL PENÇESİNİ YAPTI

Beşiktaş, sosyal medya hesabından teknik direktör için hoşgeldin mesajı paylaştı.

Giovanni van Bronckhorst, kartal pençesini yaptı ve kendisine çiçek verildi.