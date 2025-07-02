Giovanni van Bronckhorst Liverpool'da

Eski Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Liverpool teknik direktörü Arne Slot’un yardımcısı olarak teknik ekibe katıldı.

Beşiktaş ile 2024-2025 sezonu başında Galatasaray’ı yenip Süper Kupa kazanan Hollandalı teknik adam siyah beyazlılar ile 20 maça çıkarken 10 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Beşiktaş van Bronckhorst ile yollarını ayırıp takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Diğer yandan Liverpool'da kaleci antrenörü olarak görev alan eski Galatasaray kalecisi Claudio Taffarel'de ayrıldı.