Giovanni van Bronckhorst Liverpool'da

Eski Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Liverpool teknik direktörü Arne Slot’un yardımcısı olarak teknik ekibe katıldı.

Beşiktaş ile 2024-2025 sezonu başında Galatasaray’ı yenip Süper Kupa kazanan Hollandalı teknik adam siyah beyazlılar ile 20 maça çıkarken 10 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Beşiktaş van Bronckhorst ile yollarını ayırıp takımın başına Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Diğer yandan Liverpool'da kaleci antrenörü olarak görev alan eski Galatasaray kalecisi Claudio Taffarel'de ayrıldı.

Liverpool FC can confirm a number of new appointments within Arne Slot's coaching staff ahead of 2025-26 ????



Welcome, Giovanni van Bronckhorst and Xavi Valero ????????