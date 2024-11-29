Giovanni van Bronckhorst'tan istifa sorusuna yanıt

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta maçında Macaristan'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilerek Avrupa arenasında üçüncü mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından performansa dair açıklama yapan Van Bronckhorst, "Çok üzücü bir maç. İlk yarı iyi oynamadık. Gabriel'i sakatlık nedeniyle erken kaybettik. Rafa'yla golü bulduk ama devre bitmeden kalemizde gol görmek istemediğimiz bir senaryoydu. İkinci yarıya iyi başlasak da oyun kontrolünü kaybettik. Bu olmamalıydı" dedi.

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti

İlk yarıda sergilenen kötü performansa vurgu yapan Van Bronckhorst, "Normalde görmek istediğimiz Beşiktaş bu değil. Son haftalarda yaşanan olaylar oyuncular üzerinde etkili olmuş olabilir. İlk yarıdaki oyun korkak, temposuz ve mücadeleden yoksundu. İkinci yarı biraz daha toparlandık ama yine de Beşiktaş standartlarının gerisindeydik" ifadelerini kullandı.

İSTİFA SORUSU VE YANITI

Teknik direktör Van Bronckhorst'a, alınan sonuçlar sonrası istifa etmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Deneyimli çalıştırıcı, "Şu anda en iyi dönemimizde değiliz. Bu durum hepimiz için hayal kırıklığı yaratıyor. Eleştiriler olacaktır, bu doğal. Ancak ben pes etmeyen bir insanım. Daha kötü durumlarla karşılaştım ve bu durumu düzeltmek için mücadele edeceğim" diye konuştu.