Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş sonrası yeni görevi belli oldu

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Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş sonrası yeni görevi belli oldu

Beşiktaş’ta sadece 178 gün teknik direktörlük yapabilen Giovanni van Bronckhorst'un yeni işi belli oldu. Hollandalı teknik adam UEFA’da görev alacak.

Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Giovanni van Bronckhorst'un kariyerine nerede devam edeceği netleşti. Hollandalı teknik adam, UEFA bünyesinde görev alarak yeni bir sayfa açtı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra iki aydır boşta olan Van Bronckhorst, UEFA ile anlaşma sağladı ve resmi olarak imza attı. Hollandalı teknik adam, UEFA için maçları takip edecek ve analizler toplayarak organizasyona katkı sağlayacak.

Van Bronckhorst'un Beşiktaş macerası yalnızca 178 gün sürdü. Sezon başında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa zaferiyle güçlü bir başlangıç yapan teknik adam, ilerleyen dönemde beklenen performansı gösteremedi.

Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu sonuçlar, Beşiktaş yönetiminin yolları ayırma kararı almasına neden oldu.

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