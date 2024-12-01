Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi dün resmen sona erdi. Siyah beyazlı yönetim yaptığı açıklamada Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş’ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe hazırlıyor.

Yeni teknik direktörü göreve getirmek için çalışmalara başlayan yönetimin ilk adayının ise Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Hüseyin Yücel yönetiminin Yalçın ile bugün görüşmesi bekleniyor. Sergen Yalçın ile anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise ibrenin yabancı bir teknik direktöre yöneleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

VAN BRONCKHORST’UN ALACAĞI TAZMİNAT ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş’ta görevine son verilen van Bronckhorst’un alacağı tazminat merak konusu oldu. Siyah beyazlılar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı teknik adamın 2026 yılına kadar kazanacağı paranın tamamının ödeneceği öğrenildi. Bu paranın yardımcılara verilecek ücretle birlikte 3 milyon euroyu bulduğu öğrenildi.

Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş kariyerine Galatasaray’a karşı kazanılan Süper Kupa zaferi ile başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde 2 galibiyet kazanan Hollandalı teknik adam, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 9 galibiyet aldı.