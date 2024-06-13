Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geliş saati belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Giovanni van Bronckhorst'un İstanbul'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş'ın anlaştığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bugün İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, uzun süredir aradığı teknik direktörünü geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

Bronckhorst'un uçağı bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na inecek.

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İMZA TÖRENİ YARIN
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın katılımıyla Hollandalı çalıştırıcı için 14 Haziran Cuma (yarın) saat 11.00'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KUPALAR KAZANDI
Futbolculuk kariyerinde RVV LMO, Feyenoord, RKC Waalwijk, Rangers, Arsenal ve Barcelona formalarını giyen Giovanni van Bronckhorst, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İngiltere Premier Lig, 2 İspanya La Liga, 2 İngiltere Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 2 Hollanda Kupası, 2 İskoçya Premiership, 1 İskoçya Kupası, 1 İskoçya Lig Kupası kazandı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Feyenoord, GZ R&F ve Rangers takımlarını çalıştırdı.
Beşiktaş'ın yeni teknik adamı, bu takımlarda 1 Hollanda Eredivise, 2 Hollanda Kupası, 2 Hollanda Süper Kupası ve 1 İskoçya Kupası başarısı elde etti.

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