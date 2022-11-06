Denizlispor-Tuzlaspor maçında gol yağmuru

TFF 1. Lig'de 11 haftada galibiyet alamayan ve son sıraya demir atan Denizlispor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrılmış, teknik direktörlüğe Giray Bulak getirilmişti.

Giray Bulak'ın başında çıktığı ilk maçta Denizlispor Tuzlaspor'u 4-3 yendi ve 12. haftada ilk galibiyetini aldı.

Denizlispor'un gollerini 5. dakikada (penaltıdan) ve 30. dakikada Ömer Şişmanoğlu, 47 ve 51. dakikakalarda da Mustafa Çeçenoğlu attı.

Tuzlaspor'un golleri ise 8. dakikada Cisse, 35. dakikada Bünyamin Yürür ve 80. dakikada penaltıdan Adeniyi'den geldi.