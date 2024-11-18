Girdiği iş yerinde silahla ateş açıp kaçtı

Kaynak: AA
Girdiği iş yerinde silahla ateş açıp kaçtı

Çorum'da gittiği iş yerinde silahla ateş açan şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

Çorum'da gittiği iş yerinde silahla ateş açan şahıs, kaçarak kayıplara karıştı. Olay, Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahsın iş yerine gelen bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple tabanca ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan bir araca binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulunarak, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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