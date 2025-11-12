Olay, sabah saatlerinde Eynesil ilçesi açıklarında meydana geldi. Denize açılan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu, Hasan Dede'nin kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle açıkta alabora oldu. Teknede bulunan Haydar Y., Çağlar C. ve Hasan Dede denize düştü.

Haydar Y. ile Çağlar C. ihbarla olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılırken, balıkçı Dede'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 balıkçı da kıyıya getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Dede'nin cansız bedeni de kıyıya götürülerek, hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.