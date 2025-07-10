Giresun Atık Su Arıtma Tesisi incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı heyeti ve delegasyon üyeleri, Giresun’da AB Destekli Atık Su Arıtma Tesisi ile terfi merkezleri, pompa istasyonlar ve kolektör hatlarını inceledi.

Giresun Belediyesi yetkilileri ile birlikte yürütülen inceleme kapsamında yapımı tamamlanan ve test aşamasına geçilen tesis, detaylı şekilde değerlendirildi. Heyet, projenin ilerleyişi ve teknik altyapısına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Bakanlık heyeti, saha gezisi süresince projenin çevresel etkileri, sürdürülebilirliği ve şehir altyapısına katkısı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yüzde 77’si Avrupa Birliği, yüzde 14’ü Giresun Belediyesi ve yüzde 9’u Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanan 22 milyon Euro bedelli projeyle birlikte, kentin altyapı ve atık su arıtma sorununun kökten çözüme kavuşması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse’nin göreve gelmesinin ardından çalışmaları hız kazanan proje, arıtma tesisi ve kanal toplama sistemi olarak iki koldan yürütülmüştü.