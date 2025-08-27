Giresun Belediye Başkanı Köse'den şehitlik ziyareti

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’daki Giresun Uşakları şehitliklerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Giresun Uşakları şehitliklerini ziyaret etti. İscehisar Giresunlular Şehitliği’nde düzenlenen programla 47. Alay Şehitleri anıldı. Konuşmasında atalarının, dedelerinin yolunda olduklarını vurgulayan Başkan Köse, şehitlerin kahramanlık destanlarını anlattı.

"GİRESUN GÖNÜLLÜ ALAYLARI’NA SELAM OLSUN"

Köse, Giresun Belediyesi olarak her yıl şehitlikleri ziyaret etmeye devam edeceklerini belirterek, "Balkanlardan Kafkas cephesine, Harşit savunmasından Haymana Mangal Dağı’na, Çaldağ’dan Uludağ’a, İscehisar Dedesivri’den Afyon ve Dumlupınar’a kadar kanlarıyla bu toprakları bize vatan yapan 42 ve 47'nci Giresun Gönüllü Alayları’na selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramınız ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferiniz kutlu olsun" dedi.

Konuşmasının ardından Köse ve beraberindeki heyet, Giresun Kültür Evi’ni de ziyaret etti.