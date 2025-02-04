Giresun Belediyesi ekipleri, olası kar yağışı için hazırlıkları tamamladı

Giresun Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olası kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Hava koşullarına karşı 24 saat esasına göre çalışacak ekipler, karla mücadele için tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmaları gerçekleştirecek.

Planlamaya göre, özellikle ana arterlerdeki trafik akışının aksatılmaması yönünde önlemler alınacak, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler yol kontrolü yapacak. Böylece ekipler, acil durumlara anında müdahalede bulunacak.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşturulan karla mücadele ekibi hazır bekliyor. 11 adet JCB, 2 adet greyder, 3 adet bıçaklı 4x4 kar aracı, 1 adet loder, 2 adet solüsyon aracı, 150 ton tuz, 80 ton kumlu tuz, 20 ton solüsyon, 250 ton kuru kum, 10 kamyon, 2 sulama aracı ile birlikte 100 saha personeli karla mücadele çalışmasına katılacak.

Diğer yandan, Makina İkmal ve Onarım Müdürlüğü ekipleri de araçlarda meydana gelebilecek olan arızalara karşı hazır durumda bekletilecek.