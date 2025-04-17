Giresun Belediyesi karma resim sergisi açtı

Kaynak: ANKA
Giresun Belediyesi karma resim sergisi açtı

Giresun Belediyesi Çocuk Akademisi, geri dönüşüm malzemelerinin sanata dönüşme hikayelerinin anlatıldığı "Artık Sanat" karma resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giresun Belediyesi Çocuk Akademisi, "Artık Sanat" karma resim sergisini açtı. Can Akengin Sanat Galerisi’nde açılan ve geri dönüşüm malzemelerinin sanata dönüşme hikayelerini anlatan sergi, 17-19 Nisan günleri arasında ziyaret edilebilecek. Öğrenciler tarafından plastik, karton, kumaş ve benzeri atıklardan yapılarak sergilenen eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

"Minik sanatçılarımız büyük işler başararak sergiyi oldukça anlamlı bir hale getirdi"

Serginin açılışını 18. Dönem Giresun Milletvekili Rüştü Kurt ile birlikte yapan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu sergiyle hem çocukların hayal gücünün desteklenmesi hem de onlara geri dönüşümün öneminin anlatılması amaçlandı ve bu düşünce hedefine ulaşmış gözüküyor. Minik sanatçılarımız büyük işler başararak sergiyi oldukça anlamlı bir hale getirdi" dedi.

Giresun Belediyesi karma resim sergisi açtı

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