Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocukların sahne sanatlarını geliştirmeyi hedeflediği kurslar başladı.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuklara yönelik kursları başladı. Kurslar ile çocukların sahne sanatlarına olan ilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi ve özgüvenlerini daha ileriye taşımaları hedefleniyor.

Eğitimler, profesyonel eğitmenler tarafından verilirken, çocuklar oyunlar ve rol yapma etkinlikleriyle birlikte tiyatro dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

Şehir Tiyatrosu yetkilileri kursun başladığını hatırlattıkları açıklamada, verilen kursların amacını ise “Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de sanatla tanışmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Şehir tiyatromuzun düzenlediği kursumuz çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine de büyük katkı sağlayacak” sözleriyle işaret etti.