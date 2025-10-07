Giresun Belediyesi'nden İngilizce eğitimi programı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Giresun Belediyesi'nden İngilizce eğitimi programı

Giresun Belediyesi Gençlik Açık Ofisi, planlanan program çerçevesinde İngilizce A1 ve B1 seviye eğitimi başlatılacağını duyurdu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre; A1 İngilizcenin 16 Ekim 2025- 19 Aralık 2025 perşembe ve cuma günleri arasında 17.30’da başlayacağı ve toplam 120 saat süreceği, B1 İngilizce'nin ise 13 Ekim 2025- 17 Şubat 2025 pazartesi ve salı günleri arasında 17.30’da başlayacağı ve toplam 320 saat süreceği belirtildi.

Kurs programına katılımcı sayısının sınırlı olduğu, en geç 09 Ekim 2025 Perşembe günü 23.59’a kadar başvuruların alınacağı bildirildi.

Kursa başvuru için "https://e-yaygin.meb.gov.tr/" linkini tıklayarak başvuruların yapılabileceği açıklandı.

Öte yandan, B1 İngilizce kursuna kayıt olunabilmesi için MEB onaylı A2 İngilizce Kurs Belgesi olması gerektiği, şayet A2 belgesi yoksa kişinin kursun ilk günü A2 sınavına tabi tutulacağı ifade edildi.

Giresun Belediyesi'nden İngilizce eğitimi programı

Son Haberler
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor