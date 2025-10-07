Giresun Belediyesi'nden İngilizce eğitimi programı

Yetkililerin verdiği bilgiye göre; A1 İngilizcenin 16 Ekim 2025- 19 Aralık 2025 perşembe ve cuma günleri arasında 17.30’da başlayacağı ve toplam 120 saat süreceği, B1 İngilizce'nin ise 13 Ekim 2025- 17 Şubat 2025 pazartesi ve salı günleri arasında 17.30’da başlayacağı ve toplam 320 saat süreceği belirtildi.

Kurs programına katılımcı sayısının sınırlı olduğu, en geç 09 Ekim 2025 Perşembe günü 23.59’a kadar başvuruların alınacağı bildirildi.

Kursa başvuru için "https://e-yaygin.meb.gov.tr/" linkini tıklayarak başvuruların yapılabileceği açıklandı.

Öte yandan, B1 İngilizce kursuna kayıt olunabilmesi için MEB onaylı A2 İngilizce Kurs Belgesi olması gerektiği, şayet A2 belgesi yoksa kişinin kursun ilk günü A2 sınavına tabi tutulacağı ifade edildi.