Giresun Çamoluk SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Giresun Çamoluk SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 – 50 yaş arasında olmak

Son 6 aydır Çamoluk ilçesinde ikamet etmek

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kadın olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

Sağlık raporu

İkametgah

İŞKUR kayıt belgesi

Varsa hasta ve yaşlı bakım sertifikası