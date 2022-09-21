Giresun Çamoluk SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Giresun Çamoluk SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 – 50 yaş arasında olmak
Son 6 aydır Çamoluk ilçesinde ikamet etmek
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kadın olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Diploma
Sağlık raporu
İkametgah
İŞKUR kayıt belgesi
Varsa hasta ve yaşlı bakım sertifikası
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