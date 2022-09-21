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Giresun Çamoluk SYDV işçi alacak

Giresun Çamoluk SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:01
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Giresun Çamoluk SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Giresun Çamoluk SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 – 50 yaş arasında olmak

Son 6 aydır Çamoluk ilçesinde ikamet etmek

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kadın olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

Sağlık raporu

İkametgah

İŞKUR kayıt belgesi

Varsa hasta ve yaşlı bakım sertifikası

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