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Giresun Dereli SYDV işçi alacak

Giresun Dereli SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:02
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Giresun Dereli SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Giresun Dereli SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Çalışmasına engel hali olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Ehliyeti olmamak

35 yaşından gün almamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

1 fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

Ehliyet

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

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