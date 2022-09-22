Giresun Dereli SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Giresun Dereli SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Çalışmasına engel hali olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Ehliyeti olmamak
35 yaşından gün almamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
1 fotoğraf
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
Ehliyet
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
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