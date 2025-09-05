Giresun Eğribel Tüneli çıkışında ölümcül kaza!

Giresun’da, Şebinkarahisar yolunda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Eğribel Tüneli çıkışında 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Giresun-Şebinkarahisar yolundaki Eğribel Tüneli çıkışında meydana geldi. Soner Çatal'ın kontrolünü yitirdiği 34 VV 4210 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde, otomobildeki Bahadır Bayoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Soner Çatal ise ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

