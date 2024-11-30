Giresun İş İnsanı ve Bürokratlar Derneği'nden istişare toplantısı

Toplantıda, GİRİB Samsun Şube Başkanı Mehmet Elevli ve GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak konuşma yaptı. Mehmet Elevli, konuşmasında, "Yönetim olarak hemşehrilerimizi bir araya getirmek, birlikte çalışmak, hasbihal edebilmek, bir olabilmek ve faydalı olabilmek bizlere haz vermektedir. Birlikte çok işler yapacağımıza, çok projeler üreteceğimize, hemşehrilerimize güzel hizmetler sunacağımıza kalben inanıyorum. Çok uzaktan gelerek bizleri yalnız bırakmayan GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak Bey'e, teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Hartamacı Bey'e ve Genel Sekreter İzzet Kaşık Bey'e teşekkür ediyorum," dedi.

Toplantıda, GİRİB Samsun Şubesi İstişare Kurulu Sekretaryasına iş adamı Hakan Aztopal ve Mali Müşavir Osman Öztaş seçildi. Mali Müşavir Osman Öztaş bir proje sunumu yaptı. Genel Başkan Kemal Tokmak, Samsun Şube Yönetiminin yaptığı çalışmaları takip ve takdir ettiklerini belirtti. Tokmak, derneğin işleyişi ve tüzükleri hakkında katılımcılara bilgi vermesiyle toplantı sona erdi.