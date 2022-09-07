Giresun Keşap SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Giresun Keşap SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olan 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Keşap ilçesinde ikamet ediyor olmak
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Adli sicil kaydı olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Aile nüfus kaydı
Başvuru dilekçesi
Askerlik durum belgesi
Erkekler için ehliyet fotokopisi
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