Giresun Keşap SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Giresun Keşap SYDV, geçici olarak temizlik görevlisi olan 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Keşap ilçesinde ikamet ediyor olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Adli sicil kaydı olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

1 adet vesikalık fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Aile nüfus kaydı

Başvuru dilekçesi

Askerlik durum belgesi

Erkekler için ehliyet fotokopisi