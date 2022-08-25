Giresun Keşap SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Giresun Keşap SYDV, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Keşap ilçesinde ikamet etmek
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Adli sicil kaydı olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Erkek personelin askerlikle ilişkisi olmaması
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
1 adet fotoğraf
Sağlık raporu
Adli sicil belgesi
Nüfus kayıt örneği
Başvuru dilekçesi
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Ehliyet fotokopisi
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