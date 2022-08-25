Giresun Keşap SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Giresun Keşap SYDV, şoför olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Keşap ilçesinde ikamet etmek

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Adli sicil kaydı olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Erkek personelin askerlikle ilişkisi olmaması

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

1 adet fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil belgesi

Nüfus kayıt örneği

Başvuru dilekçesi

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Ehliyet fotokopisi