Giresun Merkez’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Giresun İl, Merkez İlçe, KAVAKLAR Mahalle/Köy, 1569 Ada, 1 Parsel, A BLOK, 7. KAT, 16 NOLU KONUT NİTELİKLİ Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu Giresun İli Merkez İlçesi Kavaklar Mahallesi 1569 Ada 1 nolu parsel toplam 12.157,33 m2 alana sahip olup ?Arsa' niteliğindedir. Tapu kayıtlarında dava konusu taşınmaz tam hisse ile Harun Bilgi adına tescil edilmiştir. Dava konusu taşınmaz Giresun Kat Mülkiyeti kütüğü 12 cilt ve 1173 sayfaya A Blok 25.03.2015 tarih 3403 yevmiye numarası ile kayıtlıdır. Taşınmaz 7. Normal Kat 16 bağımsız bölüm numarasına sahiptir. Arsa payı 20/2320 şeklinde olup bağımsız bölüm niteliği Konut'dir. Değerlemesi yapılan gayrimenkulün bulunduğu bina 8 bloklu Afta Osmaniye Konutları sitesinde bulunmaktadır.

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