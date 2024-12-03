Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinliğe Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, rehabilitasyon merkezinin öğrencileri ve engelli bireyler katıldı.

Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından halk oyunları gösterisi, şiir ve müzik dinletisi sunulurken, etkinlikte konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, engelli bireyler için engellerin kaldırılması adına yerel yönetim olarak fiziki şartları iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Köse "Engelsiz yaşam merkezi kurma projelerimiz olduğunu müjdelemek istiyorum" dedi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise toplumda engelli bireylerin de rol almasının, en medeni toplum olmanın yolu olduğunu ifade ederek "Giresun'da bütün kurum ve kuruluşlarımız, bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini devam ettiriyor. Engelli derneklerimizin yaşadığı yer problemi de çözülmüş durumda" diye konuştu.

Etkinlik, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açılan el işi sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Giresun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

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