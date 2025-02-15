Giresun’da acı kaza: 3 kişi öldü

O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon, karşı şeritten gelen Temel Kutver (61) yönetimindeki 67 UG 319 plakalı Fiat Linea marka otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hatun Kaya (84) olay yerinde, sürücü Temel Kutver ve yolcu Ayşe Kutver (56) kaldırıldıkları Tirebolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Araçta bulunan H.Y. (68) ise ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü O.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.