İlçeye bağlı Yavuzkemal Beldesinde, belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde üreticilere dağıtılan ahududu ve böğürtlen fideleri ilk meyvelerini verdi.

Beldede yüksek kesimlerdeki ürünlerin geç olgunlaşmasından dolayı hasadına yeni başlanan ahududu ve böğürtlenden bu yıl yaklaşık 3 ton rekolte bekleniyor.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, yörede tarıma büyük önem verdilerini, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Önal, bu çerçevede ahududu ve böğürtlen üretimini yaygınlaştırmak istediklerini dile getirerek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hareket ettiklerini söyledi.

Yöre ikliminin ahududu ve böğürtlen üretimi için elverişli olduğunu ifade eden Önal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde tarımın gelişimi için güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birisi de ahududu ve böğürtlen üretiminin bölgede yaygınlaştırılması. Oluşturduğumuz bahçeler söz konusu. Fidan teminleri yaparak halkımıza dağıtıyoruz. Belde olarak üreten bir toplum hedefimiz var. Bu noktada da halkımızı üretime teşvik ediyoruz. Yörede örtü altı sebze meyve yetiştiriciliğinde önemli mesafe aldık. Şimdi hedeflerimiz arasında ahududu ve böğürtlen üretimi var."

Hasada başlandığını aktaran Önal, ürünlere yönelik talebin iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Üreticilerden Erdoğan Sarı ise 1 kilogram ahududu ve böğürtleni 500 liradan sattığını belirterek, "Bir dönüm alana bahçe oluşturdum. İyi bakım yapıldığı takdirde 1,5 buçuk ton ürün almak mümkün. Organik üretim yaptığım için yaklaşık 1 ton ürün almayı bekliyorum." dedi.