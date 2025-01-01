Giresun’da av tüfeğiyle vurulan genç kadının öldüğü olayda gözaltılar var

İddiaya göre, Dereli ilçesine bağlı Meşeliyatak köyünde dün gece yaşanan trajik olayda, Dursun Y. (31) elindeki av tüfeğini kazara ateş aldı. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar, Dursun Y.'nin kız kardeşi Fatma Türk'e (26) isabet etti. Olayın ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Fatma Türk'ün cenazesi Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Dursun Y. ile birlikte İ.B., H.T., N.T. ve H.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, jandarma ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini netleştirmeye çalışıyor.

Giresun il jandarma komutanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve faillerin adalet önüne çıkartılması için soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.