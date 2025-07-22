Giresun’da bir iş yeri çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun’da bir iş yeri çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Giresun’un Eynesil ilçesi Boztepe Mahallesi Kale mevkisinde faaliyet gösteren bir kafede gece saatlerinde çıkan yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Kafede çıkan yangın, kafenin mutfak bölümünde başladı. Ahşap malzemelerin yoğunlukta olduğu işletmede alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıklarının ihbarı üzerine Eynesil Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kafe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

yangincikti1.jpg

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Kamyonetle çırpışan otomobil hurdaya döndü! Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Kamyonetle çırpışan otomobil hurdaya döndü! Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Severek tüketiliyor ama hücre hasarına yol açıyor!
Severek tüketiliyor ama hücre hasarına yol açıyor!
'Yanlış adres' cinayetinde yeni gelişme!
'Yanlış adres' cinayetinde yeni gelişme!
Ankara’da ters yola giren otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 2 ölü
Ankara’da ters yola giren otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 2 ölü
Elon Musk’tan tartışma yaratan Grok hamlesi!
Elon Musk’tan tartışma yaratan Grok hamlesi!