İmamoğlu Erdoğan'a sert çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Haysiyet Mücadelesi' adıyla Giresun'nda meydana çıktı ve coşkulu bir kalabalığa hitap etti. İstanbul seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, seçimleri iptal ettirenlerin , 806 bin kez tokat yediğini söyledi. Polisin Ataşehir Belediyesi operasyonunu eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Erdoğan vardı. İmamoğlu konuşmasında "Bugünün iktidarına senin pilin doldu, süreç bitti, miladın doldu. Hadi güle güle diyeceğiz onlara" dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Atı alan Üsküdar'ı geçti" lafını hatırlatan Ekrem İmamğlu "Daha önce söyledim, neymiş atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Yok arkadaş atta bizim Üsküdar da bizim artık" dedi.