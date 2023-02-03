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İmamoğlu Erdoğan'a sert çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Giresun'da konuştu, Erdoğan'a sert çıktı. Senin miladın doldu diyen İmamoğlu, "daha önce söyledim neymiş 'Atı alan Üsküdar'ı geçermiş'. Arkadaş atta bizim Üsküdar'da bizim artık" dedi

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:55
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Giresun'da coşkulu kalabalığa konuştu. İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış

İmamoğlu Erdoğan'a sert çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu  'Haysiyet Mücadelesi' adıyla Giresun'nda meydana çıktı ve coşkulu bir kalabalığa hitap etti. İstanbul seçimlerini hatırlatan İmamoğlu, seçimleri iptal ettirenlerin , 806 bin kez tokat yediğini söyledi. Polisin Ataşehir Belediyesi operasyonunu eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedefinde Erdoğan vardı. İmamoğlu konuşmasında "Bugünün iktidarına senin pilin doldu, süreç bitti, miladın doldu. Hadi güle güle diyeceğiz onlara" dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın  "Atı alan Üsküdar'ı geçti" lafını  hatırlatan Ekrem İmamğlu "Daha önce söyledim, neymiş atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Yok arkadaş atta bizim Üsküdar da bizim artık" dedi. 

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Halideedip
3.02.2023 16:04
Hosgeldin BOP... Yeni 100 yıl TÜRKİYE si. 4 eşliliğe hazır olun. Kadınlar artık seçimlerde oy da kullanmasın gerek yok  
 
Katip
3.02.2023 16:01
Haramilerin kurduğu kirli düzeni yıkacak olan sensin. Allah ayağına taş değdirmesin, yolun açık olsun  
 
Samsunlu remzi
3.02.2023 16:00
Karadeniz'in çocuğu İmamoğlu.insallah seçimden sonra ilk kongrede CHP nin başına gelecek .ve başbakan olacak.haydi Giresun haydi karadeniz..yeter söz bizim  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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