Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Giresun’un Dereli ilçesinde bir sürücü kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Can pazarının yaşandığı olayda mahsur kalan 4 kişinin imdadına vatandaşlar ve iş makinesi yetişti.

Kaza, önceki gün Dereli-Giresun kara yolunda meydana geldi. Mehmet Çakır idaresindeki 28 BKT 400 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kaydı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 20 metreden dereye yuvarlandı. Derede ters dönen araçtaki sürücü ile Eşref A., Mehmet ve eşi Gülzade K. yaralandı. Araçta mahsur kalanlar, dereye atlayan vatandaşlar tarafından iş makinesinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; derede ters dönen otomobilin ön kısmına bağlanan halatın, iş makinesiyle havaya kaldırıp, araç altında sıkışanların vatandaşlar tarafından kurtarıldığı anlar yer aldı.

Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler

Son Haberler
Doğuştan gökkuşağı renginde: Bilim dünyasını şaşırtan kedi yavrusu
Doğuştan gökkuşağı renginde: Bilim dünyasını şaşırtan kedi yavrusu
Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler
Giresun’da derede can pazarı! Araç içerisinde 4 kişi kurtarılmayı beklediler
Van’da feci kaza: 3 yaralı
Van’da feci kaza: 3 yaralı
Solskjaer ilk kez Dolmabahçe’de Süper Lig maçına çıkacak
Solskjaer ilk kez Dolmabahçe’de Süper Lig maçına çıkacak
Edirne sise gömüldü
Edirne sise gömüldü