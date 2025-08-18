Giresun’da engelli rampaları yenileniyor

Çalışmalarla kaldırımlar standart seviyelere uygun hale getirilerek engelli bireylerin güvenli ve rahat ulaşımı amaçlanıyor. Rampaların, Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kadar uygulanacağı bildirildi.

Çalışmadan duyduğu memnuniyetini dile getiren Giresun Belediye Meclis Üyesi Özcan Konal, “Akülü sandalye kullanan arkadaşlarımız genelde iç yoldaki rampaları kullanıyordu. Rampalar olmadığı için can güvenliğimiz tehlikeye giriyordu. Şimdi bu adım için Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Görme engelli vatandaş Emin Şahin, “Altyapı yapılıyor bir taraftan ve hemen ardından üstyapı yapılıyor. Bir görme engelli için rampalar bizim için çok önemli. Çünkü basamaklar bizim için tehlike arz ediyor. Bazen düşme tehlikesi yaşıyoruz. Kaldırımların bağlantı noktaları düz olduğu için şimdi işimizi kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Nihat Yayla ise çalışmaları olumlu bulduklarını dile getirerek, “Engelli arkadaşlarımızın kullanımı için çok iyi oldu. Çocuk arabası kullananlar da artık hastanenin oraya kadar çok rahat bir şekilde gidebilecek” diye konuştu.