Eşini, baldızını ve kayınbiraderini öldürdü

Alınan bilgilere göre, Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Dörtyol mevkiinde Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu vurduktan sonra intihara teşebbüs etti.

Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu hayatını kaybetti. Nuri Çamur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.