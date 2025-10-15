Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağı Çavuşlu beldesinde meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden Temel Altuntaş (41) idaresindeki 29 AAB 270 plakalı kamyonet, park halinde bulunan Bülyami İskender (47) yönetimindeki Azerbaycan plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Ayşe Kuruhaliloğlu (63) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Temel Altuntaş ile Nursel Kuruhaliloğlu (38), ağır yaralandı. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan yaralıları Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı