Giresun’da feci yangın: Muhtar hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Giresun’da feci yangın: Muhtar hayatını kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinde bir evde çıkan yangında köy muhtarı hayatını kaybetti.

Olay, Görele'ye bağlı Ortaköy köyünde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Köyde bir evde çıkan yangın üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, muhtar Hasan Ali Cafer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yalnız yaşadığı bildirilen Cafer'in ilk belirlemelere göre dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cafer'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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