Giresun'da gol sesi çıkmadı

Giresunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Manisa FK'yı ağırladı.
Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla Manisa FK puanını 11'e çıkardı ve 2. sırada yer aldı.
Giresunspor ise 4 puana çıkarak 13. sıraya yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, Manisa FK'yı konuk etti.
Giresunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Manisa FK'yı ağırladı.
Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla Manisa FK puanını 11'e çıkardı ve 2. sırada yer aldı.
Giresunspor ise 4 puana çıkarak 13. sıraya yükseldi.