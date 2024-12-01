Giresun'da internet krizi

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyü sakinleri yıllardır telefon hattının çekmemesi ve internet hattının olmamasından dolayı büyük mağduriyetler yaşadıklarını belirterek yetkililerin bir an önce konuyu çözüme ulaştırmasını istiyorlar.

Alucra ilçesinin en büyük köylerinden olan ve yaklaşık 500 hanenin yaşadığı Demirözü köyünde, telefonun çekmemesi nedeniyle acil durumlarda çaresiz kaldıklarını belirten köy sakinleri, çocuklarının eğitimlerinin bile yarım kaldığını belirterek, bir an önce baz istasyonu kurulmasını istiyorlar.

"TEKNOLOJİYE MAHRUMİYET GÖÇ SORUNU DOĞURUYOR"

Telefon hatlarının çekmemesinden dolayı gurbette bulunan akrabalarının dahi köye gelmek istemediğini belirten köylüler, "2024 yılının Türkiyesi'nde elimizdeki telefon çekmiyor, internete erişim yok, en ufak bir problemde elimiz kolumuz bağlı kalıyoruz. Bu sorun çözülmediği için köyümüzden her gün göç veriyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?" ifadelerini kullandılar.

Siyasilerin sürekli sözler verdiklerini ancak sonucun bir türlü olmadığını söyleyen köylüler bir an önce baz istasyonu ve internet altyapısının kurulmasını talep ediyorlar.