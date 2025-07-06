Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin (kuş dili) korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için organize edilen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.

Festivalde ıslık diliyle konuşma yarışması yapıldı. Köy halkı, bazı cümleleri ıslıkla anlatmaya çalıştı.

Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, burada, Kuşköy halkının, bulunduğu coğrafyada yüzyıllardır geleneklerine göre yaşadığını söyledi.

Kültürel mirasın önemini vurgulayan Altınışık, "Binlerce yıl ve hatta sonsuza kadar bu coğrafyada var olmak ve kök salmak için tarihimize, inançlarımıza, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmamız ve onları gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Ben gelenek ve göreneklerinize sahip çıktığınız için hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, ıslık dilinin sadece kendilerinin değil herkesin ortak kültürü olduğunu belirterek, bu kültürü yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.