Giresun’da Kahverengi Kokarca ile biyolojik mücadele!

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, T"ürkiye'de ilk kez 2017 yılında tespit edilen ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nde ciddi zararlara yol açan Kahverengi Kokarca'ya karşı yürütülen çalışmalarda, Giresun'da etkin bir biyolojik mücadele yürütülüyor. Bu kapsamda, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda bu yıl yaklaşık 90 bin adet Samuray Arısı üretimi planlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin yaptığı salım çalışmalarının ilk etabında, 16 Haziran'da 25 bin 368, 18 Haziran'da 20 bin 48 ve 20 Haziran'da 10 bin 472 olmak üzere toplam 55 bin 888 Samuray Arısı doğaya salındı. Salımlar belirli aralıklarla sürdürülecek" denildi

DOĞAL DENGEYİ KORUYAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YÖNTEM

Klasik biyolojik mücadelenin zararlılara karşı uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm sunduğu vurgulanan açıklamada, "Doğal dengenin korunması, kimyasal kullanımının azaltılması ve başta fındık olmak üzere birçok tarım ürünümüzün zararlılardan korunması için bu çalışmalar büyük önem taşıyor. Vatandaşların doğaya salınan Samuray Arılarına zarar vermemesi gerekmektedir. Kahverengi Kokarca ile mücadelede çevre dostu biyolojik yöntemlerin artırılması, Giresun ve çevre illerdeki tarım faaliyetleri açısından umut verici bir gelişme olarak görülüyor" ifadelerine yer verildi.