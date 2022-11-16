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Giresun'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Giresun'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 20:51
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Giresun'da kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Giresun'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Z.K'nin Şebinkarahisar'ın Karaağaç köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla Z.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

 

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﻿Giresun'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿Giresun'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿Giresun'da 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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