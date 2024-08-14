Giresun'da kayıp kadın dere kenarında ölü bulundu

Kaynak: DHA
Giresun'da kayıp kadın dere kenarında ölü bulundu

Giresun'da iki gün önce kaybolan 27 yaşındaki Sezen Sarısaray'ın cansız bedeni dere kenarında bulundu.

Yapılan incelemelerde, Sarısaray'ın başında darbe izlerine rastlandı.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi Aksu Mahallesi'ndeki evinden iki gün önce çıkan Sezen Sarısaray, bir daha geri dönmedi.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Kapsamlı aramalar sonucunda, kayıp kadın jandarma arama köpeği tarafından evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki dere yatağında ölü olarak bulundu.

Başında darbe izleri tespit edilen Sarısaray'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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