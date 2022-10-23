﻿Giresun'da korkunç kaza: 5 yaralı

İHA’nın haberine göre, Şebinkarahisar’dan Alucra istikametine gitmekte olan D.A. yönetimindeki 34 UN 0428 plakalı araçla karşı yönden gelen E.Y. idaresindeki 42 AEE 052 plakalı araç Konak köyü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada 34 UN 0428 plakalı araç sürücüsü D.A ile aynı araçta bulunan 3 kişi ile 42 AEE plakalı araç sürücüsü E.Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.