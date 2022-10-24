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LPG tankı füze gibi araçtan uçtu

Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan LPG tankı korkuya neden oldu. Kazada 1 kişi yaralanırken itfaiye ekibi tankı kapatarak felaketi önledi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 07:25
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Giresun'da LPG tankı füze gibi araçtan uçtu

LPG tankı füze gibi araçtan uçtu
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İHA'nın haberine göre, kaza, Giresun-Trabzon karayolunun Eynesil Altınlı Mahallesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.  Elif Ç. idaresindeki 28 ET 182 plakalı otomobille Niyazi A. kontrolündeki 53 AB 256 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elif Ç.’nin idaresindeki 28 ET 182 plakalı aracın LPG tankı karayoluna fırlayarak gaz kaçırmaya başladı. 

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti. Kazada 28 ET 182 araçta bulunan Gönül Ç. yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gönül Ç. hastaneye kaldırıldı. 

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