LPG tankı füze gibi araçtan uçtu

İHA'nın haberine göre, kaza, Giresun-Trabzon karayolunun Eynesil Altınlı Mahallesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Elif Ç. idaresindeki 28 ET 182 plakalı otomobille Niyazi A. kontrolündeki 53 AB 256 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elif Ç.’nin idaresindeki 28 ET 182 plakalı aracın LPG tankı karayoluna fırlayarak gaz kaçırmaya başladı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti. Kazada 28 ET 182 araçta bulunan Gönül Ç. yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gönül Ç. hastaneye kaldırıldı.
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