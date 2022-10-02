Giresun'da Millet İttifakı'nın il başkanları bir araya geldi

Ferhat GÜNAYDIN - GİRESUN / YENİÇAĞ

Giresun'da Millet İttifakı partilerinin il başkanları kentin sorunlarını konuşmak için bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Millet ittifakının Giresun İl Başkanları olarak ilimizin sorunları ve çözüm yollarını konuşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Daha önce çeşitli tarihlerde il başkanları olarak ortak basın açıklamalarımız olmuştu. Kasım 2020 tarihinde başlattığımız ortak ilk basın toplantımızda Güney Çevre Yolu konusunda bir açıklama yapmıştık.

Gerçekleştirilmiş olsaydı, ilimize güzel katkılar sağlayacaktı, açıklamamızın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen en ufak gelişme dahi olmaması bizleri ve Giresun halkını derinden üzmektedir.

Şu anda Ordu ilinin çevre yolu bitti ve Akdeniz’e bağlanmak üzereler. Bizde Piraziz’den girip de Keşap’tan çıkamadık bir türlü.

İptal edilen proje ayağı için 2 yıldır güzergâh değişikliği yapıl(a)madı. Mahkeme süreci takip edilmedi. Sonunda akıbeti meçhul bir proje olarak -her zaman olduğu gibi- AKP iktidarının tozlu raflarında kaybolup gitti. Diğer büyük projeler ve yatırımlar gibi…

Bir ilin geleceğinin, kaderinin bir insanın iki dudağı arasında olması ne kadar acı verici bir durum. Bundan daha acı olan ise bu durumu kabullenen sessiz yığınlar. İktidar olup da muktedir olamayanlar..

Değerli Basın mensubu arkadaşlarımız, Millet ittifakının İl Başkanları olarak sizin şahsınızda Giresun halkına söz veriyoruz. 2023 yılında iktidar olduğumuzda yapacak olduğumuz ilk projelerden biri Güney Çevre yolu ve kuzey güney aksı olacaktır. Ekonomik ve sosyal anlamda Giresun’umuzu şaha kaldıracak bu projelere sahip çıkacağız ve gerçekleştirilmesi için her türlü çaba ve gayreti göstereceğiz.

2010 yılından Kasım 2020 yılına kadar ancak kâğıt üzerinde ilerletebilen bu projenin, biz kâğıt üzerinde kalmasına müsaade etmeyeceğiz.

Tirebolu-Torul, Çanakçı, Dereli yolu gibi, Eğribel tüneli, Gümüşhane-Tirebolu Demiryolu projesi gibi sürüncemede kalan projeler olmasına izin vermeyeceğiz.

Giresun’un menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde gayret sarf edeceğiz. Birilerinin değil Giresun halkının hizmetkarı olacağız.