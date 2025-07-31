Giresun'da motosiklet kazası 2 can aldı

Kaynak: İHA
Giresun'da motosiklet kazası 2 can aldı

Giresun Şebinkarahisar’da bulunan Eğribel Tüneli'ndeki motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Öğrenilen bilgilere göre Şebinkarahisar ilçesine bağlı Asacık Mahallesi sınırlarında bulunan Eğribel Tüneli içerisinde akşam saat 21.00 civarında Şebinkarahisar'dan Giresun yönüne hareket halinde olan 06 CKJ 743 plakalı motosikletin sürücüsü, sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenle kontrolünü yitirdi.

Motosiklet yolun sağ tarafındaki bankete çarparak yana yattı.

Meydana gelen trafik kazasının ardından olay yerine intikal eden sağlık görevlilerinin ilk değerlendirmesinde Erdem Ç.'nin (40) olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşılırken, Gökhan T. (34) ise ağır yaralı olarak sevk edildiği Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüm tedavi girişimlerine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

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