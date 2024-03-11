Giresun’da öğrenci servisi şarampole devrildi; 11 yaralı

Kaynak: DHA
Giresun’da öğrenci servisi şarampole devrildi; 11 yaralı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci servisinin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada, araçta bulunan 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, Uğurca köyü yakınlarında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan Hasan Çölükoğlu yönetimindeki 28 M 7246 plakalı öğrenci servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Minibüs, takla atarak yamaçta ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Hasan Çölükoğlu ile birlikte, içerisinde bulunan Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi öğrencilerinden Azimet Emre Ç., Kadir Emin B., Duygu B., Kader Ç., Sehel T., Zerda Ç., Ezgi Y., Çağrı Y., Şevval Ç. ve Mertcan Ç. yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

giresunda-ogrenci-servisi-sarampole-dev-24781-1.jpg

giresunda-ogrenci-servisi-sarampole-dev-24781-2.jpg

giresunda-ogrenci-servisi-sarampole-dev-24781-3.jpg

giresunda-ogrenci-servisi-sarampole-dev-24781-4.jpg

giresunda-ogrenci-servisi-sarampole-dev-24781-5.jpg

giresunda-ogrenci-servisi-sarampole-dev-24781-6.jpg

giresunda-ogrenci-servisi-sarampole-dev-24781.jpg

Son Haberler
Bakırköy’de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi can verdi Yaşam
Bakırköy’de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi can verdi
Para için Galatasaray’da kalan dünya yıldızı kim Spor
Para için Galatasaray’da kalan dünya yıldızı kim
Pendikspor TFF'nin peşini bırakmıyor. 'Komedi Ligi devam ediyor' Spor
Pendikspor TFF'nin peşini bırakmıyor. 'Komedi Ligi devam ediyor'
Oy vereceği adayın ismini bilmeyen seçmenler ülkesi Gündem
Oy vereceği adayın ismini bilmeyen seçmenler ülkesi
Bursaspor maçında hırsızlık Spor
Bursaspor maçında hırsızlık
Ramazan hep hoş gelir de biz hep hoş olur muyuz bilemiyorum!.. Yazarlar
Ramazan hep hoş gelir de biz hep hoş olur muyuz bilemiyorum!..
İslamiyet, Diyanet, Tarikat, Cemaat, Ticaret ve Siyaset… Yazarlar
İslamiyet, Diyanet, Tarikat, Cemaat, Ticaret ve Siyaset…