Giresun’da öğrenci servisi şarampole devrildi; 11 yaralı

Kaza, Uğurca köyü yakınlarında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kent merkezine doğru seyir halinde olan Hasan Çölükoğlu yönetimindeki 28 M 7246 plakalı öğrenci servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Minibüs, takla atarak yamaçta ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Hasan Çölükoğlu ile birlikte, içerisinde bulunan Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Anadolu Lisesi öğrencilerinden Azimet Emre Ç., Kadir Emin B., Duygu B., Kader Ç., Sehel T., Zerda Ç., Ezgi Y., Çağrı Y., Şevval Ç. ve Mertcan Ç. yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şebinkarahisar Kaymakamı Yasin Ardıç, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.